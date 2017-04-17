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Doğudan batıdan yıldız yağmuru

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Nisan ayında müziğin önemli isimlerini ağırlıyor. Yavuz Bingöl’den, NurdanTorun’a, Melihat Gülses’ten, Luz Casal’a pek çok isim sevenleriyle buluşuyor. Bir de dünya prömiyeri var.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), müziğin farklı tarzlarından oluşan konser programlarıyla İstanbullusanatseverleri ağırlayacak. Cameristi della Scala, Münir Nurettin Beken’in kemençe konçertosunun dünya prömiyerini ilk kez CRR’de 24 Nisan’da gerçekleştirecek. Aldıkları sayısız ödül ve çıktıkları yüzlerce turne ile bugün dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak gösterilen “Cameristi della Scala”, ilk kez Türk şef Hakan Şensoy ile sahne alacak.   

Halk ozanlarının eserlerinin seslendirildiği “Bin Yılın Ozanları” konser dizisi kapsamında Yavuz Bingöl, 25 Nisan’da Kul Nesimi ve Abdal Musa’nın türkülerini söyleyecek. Bingöl’e konserde, şef Orhan Şallıel yönetimindeki Oda Orkestrası ile konuk sanatçılar eşlik edecek.      

ZEYBEK HAVASI DA VAR

İstanbul Flüt Topluluğu, «Doğudan Batıya Flüt Ezgileri» başlıklı konseriyle 26 Nisan’da CRR sahnesinde olacak. Ayla Uludere, Ece Karşal ve Şebnem Uşen tarafından kurulan topluluk, bu konserinde zeybek ve Türk ezgilerinin yanı sıra Klasik Batı Müziğine ait seçkin eserlerin de yer aldığı repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sunacak.      

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Nurdan Torun, 27 Nisan’da hayranlarıyla Cemal Reşit Rey sahnesinde buluşacak. 

Eski bir gelenek olan gündüz konserlerine tekrar hayat veren CRR Konser Salonu, 30 Nisan’da, “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında Türk müziğinin önde gelen seslerinden Melihat Gülses’i ağırlayacak. Pedro Almodovar’ın “Yüksek Topuklar” filminin unutulmaz sesi, İspanyol müziğinin divası Luz Casal, kayıtlarını Los Angeles’ta gerçekleştirdiği son albümü “Alma” ile 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını 29 Nisan Cumartesi günü CRR’de seslendirecek.

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