Dünya sinemasının ustaları Antalya'da buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ekim'de başlayacak 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri, Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tamamı Türkiye'de çekilen, Türkiye ile Bosna-Hersek ortak yapımı "Never Leave Me"nin Saraybosnalı yönetmeni, dünyanın en saygın kadın sinemacılarından Aida Begic, 2017 Un Certain Regard Jüri Özel ödüllü "April’s Daughter"ın daha önce birçok festivalden ödül alan Meksikalı yönetmeni Michel Franco, "Redoutable" filminin Akademi Ödülü sahibi Fransız yönetmeni Michel Haznavicius kente gelecek.

Türk-Ürdün ortak yapımı ilk film "Misafir"in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, "The Florida Project"in ödüllü Amerikalı yönetmeni Sean Baker, "Angels Wear White"ın Çinli yönetmeni Vivian Qu, Gürcistan yapımı "Scary Mother"ın yönetmeni Ana Urushadze, "Zor Bir Karar"ın yönetmeni Ender Özkahraman, Vincent van Gogh'un hayatını ve gizemli ölümünü konu alan, merakla beklenen animasyon filmi "Loving Vincent"ın yönetmenleri Dorota Kobiela ve Huch Welchman de Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un 2017 Un Certain Regard Ödülü sahibi "A Man of Integrity", Çinli yönetmen Ai Wei Wei'nin "Human Flow", Naomi Kawase'nin 2017 Cannes Film Festivali'nde Ekümenik Jüri Ödülü alan "Radiance" ve Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki'nin 2017 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü alan "The Other Side of Hope" filmi de resmi seçkide yer alan yapımlar arasında bulunuyor.