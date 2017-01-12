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Dünyadan bir Bauman geldi geçti

Önceki gün vefat eden dünyaca ünlü flozof Zygmunt Bauman, modern felsefenin yaşayan en önemli kalemlerinden biri olarak bu dünyadan göç etti.

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Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Bauman, 91 yaşındaydı.  50’nin üzerinde kitabı bulunan Bauman, 1989’da yayımladığı “Modernite ve Holokost” kitabıyla birçok felsefeciden ayrışarak, Yahudilerin soykırıma tabi tutulmasını modernitenin esaslarından olan sanayileşme ve rasyonel bürokrasinin sonucu olarak değerlendirdi.      
 
Postmodern Etik, Sosyolojik Düşünmek, Küreselleşme, Modernlik ve  Müphemlik, Bireyselleşmiş Toplum kitaplarıyla tanınan Bauman, 1989’da Amalfi ödülü, 1998’de Theodor Adorno Ödülü aldı.      
 
 

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