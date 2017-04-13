Edebiyatın nabzı bu sayfalarda

Ülke gündemi tüm yoğunluğuyla devam ederken, edebiyatın, sanatın nabzı da dergilerde atmaya devam ediyor. Türkiye’nin yaşayan en önemli öykücülerinden Ali Haydar Haksal yönetiminde çıkan Yedi İklim dergisi, sadece memleketin değil, dünyanın en önemli çizgi ustalarından biri olan Hasan Aycın’ı kapak dosyası olarak gündeme taşıyor. Çizgiyi dervişane bir üslupla felsefi düşünce alanına taşıyan Aycın’a saygı duruşu niteliğindeki dosyada Osman Bayraktar, Ali Haydar Haksal, Cemal Şakar, Mete Çamdereli ve daha pek çok isim Aycın’ın sanatına yakından bakıyor.



Uzaklardan gelse de sanki içimizdeki bir coğrafyadan, Saraybosna’dan edebiyatseverlere seslenen Başka dergisi de yeni sayısında Mostar’ı konu ediyor. Balkanların sembol şehirlerinden Mostar üzerine yazı, inceleme ve röportajları okumak isteyenler dergiye Türkiye’deki bayilerden de ulaşabiliyor. Şayet dergiyi bulamıyorsanız, dergibaska@gmail.com derginin irtibat adresi...



Ali Ural yönetiminde çıkan Karabatak, Hz. Peygamber’in etrafında şekillenen edebiyat metinlerini gündemine alarak, edebiyata ‘ebediyet’ aşısı yapıyor. Önemli bir dosya... Bosna milli marşının yazarı Cemaleddin Latiç ‘Milli marşların yazarlarıyız ve ümmet-i Muhammed’in sesleriyiz’ diyor.



Dergah Dergisi’nin bereketli orta sayfa söyleşileri artık bir klasik... Derginin bu ayki ‘orta sayfa konuğu’ Sezai Karakoç belgeseliyle haklı bir üne kavuşan Ensar Altay. ‘Belgeleri ortaya sermek belgesel değildir’ diyor Altay ve iyi bir belgeselin şifrelerini veriyor. Geçenlerde hayatını kaybeden ‘Görme Biçimleri’nin yazarı John Berger üzerine Atakan Yavuz’un kaleme aldığı yazı, kadirbilir kalem Necip Tosun’un ‘Çağdaş Manas hikayecisi’ olarak tanımladığı Cengiz Aytmatov yazısı da ilgiyle okunuyor.



İtibar’da Naime Erkovan ‘Edebiyat başlı başına bir sığınaktır’ diyor. Murat Erol, Türkiye’de gelenek meselesini ele alıyor. Şair Mürsel Sönmez de bu ay İtibar’da.



Edebiyat Ortamı dergisi edebiyatımızın aksakallılarından merhum Prof. Dr. Orhan Okay’ın aziz hatırasına açıyor sayfalarını.



Ve Türk Edebiyatı Dergisi… Edebiyatta 50. yılını kutlayan Selim İleri nasıl yazar olduğunu anlatıyor. İhsan Fazlıoğlu Türk-İslam medeniyetini, medrese geleneğini ele alıyor.



Bu kadarla sınırlı değil elbet. Yüzlerce sayfa, bir o kadar şiir, öykü, deneme, araştırma, söyleşi… Bilgi, edeb ziyafeti… Dergilerle arayı yakın tutmalı.