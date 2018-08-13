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Enkaza rağmen sanat

İsrail tarafından geçen hafta vurulan Gazze’nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi’nin enkazında merkez çalışanları ve çocuklar ezgiler söylemeye devam ediyor.

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Vurulmadan önce kültür merkezinde görev alan sanat grubu, İsrail tarafından yerle bir edilen merkezin yıkıntıları üzerinde sahne aldı.  Kültür merkezi Anka Sanat Topluluğu Koordiantörü Muhammed Abid, 300’den fazla çocuğun yıkılan merkezde Filistin halk oyunları eğitimi aldığını ancak bu çocukların artık bu imkandan mahrum olduğunu ifade etti. Abid, İsrail’in gençlerin ve çocukların heveslerini yıktığını vurgulayarak, İsrail’in işlediği suçlar için hesap vermesi ve Gazze’ye kültürel ve yeniden imar konularında destek çıkılması çağrısı yaptı.  

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