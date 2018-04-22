Erdoğan’ın koleksiyonu sergide
Haliç Kongre Merkezi’nde açılan “Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel koleksiyonundan 40 eser yer alıyor.
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından, hayırsever koleksiyonerlerin bağışları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel koleksiyonundan eserlerin yer aldığı “Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi” ziyarete açıldı. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’ndeki açılış töreninin ardından açıklamada bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, çok kıymetli eserlerin sergilendiğinin altını çizerek, “Özellikle bazı eserler var ki dünyada bir tane” dedi.
GELENEKLİ VE YENİLİKÇİ
Prof. Dr. Şentürk, etkinliğin gelenekselleşmesi dileğinde bulunarak, “İHÜ, hem bilgi ve düşünce hem de sanat alanında gelenekli yenilikçilik yaklaşımını benimsemiştir. Biz geleneğimizi, yenilikçilikle birleştirerek yeni sentezler arayışı içinde olacağız” ifadelerini kullandı.
TOPLAM 303 ESER SERGİDE
Sergide 303 eserin olduğunu aktaran Şentürk, 40 eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koleksiyonundan olduğunun altını çizdi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da sergideki eserlerin çok güzel olduğunu söyleyerek, üniversitenin klasik sanatların gelişmesine bir katkı sunduğunu aktardı. İstanbul’daki Yeditepe Bienali’nin de sürmekte olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yerliliğin ve milliliğin daha makbul olduğu bir zamandayız. İnşallah bu sergiler kendi sanatlarımızın ihyasına ve bu tür etkinliklerin artmasına vesile olur” diye konuştu.
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