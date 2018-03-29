Eskimeyen filmler kitap oldu

Filmler vardır aradan yıllar geçse de hep hatırlanan; her izleyişte yeniden keyif alınan... Kimi filmler gerek içerikleriyle, gerek oyunculuklarıyla hafızlarda iz bırakır. İşte Türk sinemasına damga vurmuş, şu ya da bu vesileyle unutulmayan filmler iki ayrı kitap halinde derlendi. Küre Yayınları’ndan çıkan ‘Eskimeyen Filmler 1-2’ iki cilt halinde okura sunuldu. Geçmişe yönelik bir hafıza tazeleme niteliğindeki kitaplarda, sinema yazarlarının unutulmayan filmlere dair yorum-kritikleri yer alıyor. Fotoğraflar eşliğinde ilerleyen kitaplarda Yeşilçam ve mevcut sinema birikimimize dair panoramik bir bakış açısı da sağlanıyor. Melodram ve güldürü türünün ağırlıkta olduğu Yeşilçam sinemasının irdelendiği kitaplarda Ah Güzel İstanbul’dan, Balatlı Arif’e, Üç Arkadaş’tan Çiçek Abbas’a ele alınan onlarca film, aynı zamanda dönemin toplumsal okumalarına da ayna tutuyor.