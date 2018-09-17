‘Fransa’nın solan çiçekleri’ni resmetti
Fransa’da yaşayan Türk kadınlarının sorunlarını araştıran mimar Seher Kalender Çetinkaya, göçmen kadınların şehirde kullandıkları kamusal mekanlar ve sosyalleşme biçimlerini anlamayı hedefleyen çalışması kapsamında yaptığı resimleri “Fransa’nın Solan Çiçekleri” sergisinde bir araya getirdi.
Çetinkaya’nın Bordeaux St. Andre Katedrali’nin yer aldığı Pey-Berland Meydanı’ndaki O Marie&Annie adlı galeri-kafedeki sergisi, Türkiye’nin Bordeaux Başkonsolosu Cem Kahyaoğlu tarafından açıldı. Kent sosyolojisi alanında çalışmalar yapan Çetinkaya, Fransa’da yaşayan Türk kadınlarının sorunlarını tespit etmek amacıyla çeşitli araştırmalar yaptı.
İÇE KAPALI BİR HAYAT
Araştırmada edindikleri bilgiler doğrultusunda Türk kadınlarının şehirden kopuk ve içe kapalı bir hayat sürdürdüklerini söylemenin yanlış olmayacağına dikkati çeken Çetinkaya, bu soruna yönelik bir proje geliştirdiklerini söyledi. Türk kadınlarının sorunlarının yalnızca Fransa’ya özgü olmadığını vurgulayan Çetinkaya, Avrupa’da yaşayan Türk kadınlarının sosyal hayata entegrasyonu için proje geliştirdiklerini ve projeyi hayata geçirmek için çeşitli kurumlarla görüşmeye başladıklarını kaydetti. Sergi 20 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.
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