Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Geç Kalanlar' oyunu Kütahya'da

Nihat Alptek’in yönettiği ’geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu, Kütahya’da sahnelendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan’ın gibi isimlerin yer aldığı ’geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sergilendi.

Oyun sonrası sahneye çıkan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tiyatro sanatçıları tek tek tebrik ederek, günün anısına çini tabak hediye etti.

Yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, "Çok değerli tiyatro ekibimizi gönülden tebrik ediyorum. Kütahya’da bu salonda pek çok güzelliklere imza attık. Bu akşam da öyle olduğuna inanıyorum. Kütahya Belediyesi olarak Kültür Sanat faaliyetleri ile sizleri buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Öztürk Yılmaz´ın canlı yayında 'Telefon' sorusuyla imtihanı kahkahaya boğdu

CHP´li Öztürk Yılmaz´ın canlı yayında 'Telefon' sorusuyla imtihanı kahkahaya boğdu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA