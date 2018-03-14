'Geç Kalanlar' oyunu Kütahya'da
Nihat Alptek’in yönettiği ’geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu, Kütahya’da sahnelendi.
- İHA
Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan’ın gibi isimlerin yer aldığı ’geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sergilendi.
Oyun sonrası sahneye çıkan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tiyatro sanatçıları tek tek tebrik ederek, günün anısına çini tabak hediye etti.
Yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, "Çok değerli tiyatro ekibimizi gönülden tebrik ediyorum. Kütahya’da bu salonda pek çok güzelliklere imza attık. Bu akşam da öyle olduğuna inanıyorum. Kütahya Belediyesi olarak Kültür Sanat faaliyetleri ile sizleri buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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