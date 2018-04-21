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Gençlik merkezleri arası tiyatro yarışmasının Ege finali gerçekleşti

Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, il birinciliğini kazanarak final yarışmalarında Uşak’ı temsilen Ege Bölgesi finaline katıldı.

  • İHA
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Gençlik merkezleri arası tiyatro yarışması ege bölgesi finali, İzmir Ege Üniversitesinde 8 farklı ilden gelen grupların katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında düzenlemiş olduğu Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nın finali İzmir Ege Üniversitesinin Prof.Dr.Yusuf Vardar Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Vatan Sevgisi konulu kısa süreli tiyatro yarışmasına Uşak Gençlik Merkezi’nin Tiyatro Ekibi “Bir avuç toprak” adlı bir dram türüyle katılım sağladı.

Üniversiteli gençlerin yazdığı oyun, Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Kamil Yılmaz’ın destekleriyle hazırlanıp sahnelendi.

Uşak Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibinin sergilediği oyun bir takım teknik aksaklıklardan dolayı jüri heyetinden gerekli puanı toplayamadığı için dereceye giremedi.

Adı geçen yarışmada birinciliği Manisa ilinden katılan grup kazandı. Jüri heyetinin puanlamasına göre ikinciliği Afyonkarahisar alırken üçüncülüğü ise İzmir’in Tire ilçesinden katılan tiyatro grubu elde etti.

 

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