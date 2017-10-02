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Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor

Türkiye'nin 2018'de düzenlenecek 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO adayı olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na ulaşımın sağlandığı yol asfaltlanıyor.

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Türkiye'nin, gelecek yıl Dünya Kültür Mirası (UNESCO) adayı olan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'na ulaşımın sağlandığı yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafedeki dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi konumundaki tarihi alanda UNESCO adaylığı için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hazırlıklar kapsamında alana ulaşımın sağlandığı bölgede asfaltlama çalışması başlattı. 

Arkeolojik alandaki otoparkların da asfaltlanarak ulaşım için daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Göbeklitepe 

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.

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