"Güçlü Türkiye için oyum evet"
Anayasa referandumu için tercihini açıklayan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu: Ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konuda biraz da sorumluluk duygusuyla ‘evet’ tercihimi kendime saklamayı değil, paylaşmayı tercih ederim.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakteriyle ekrana hızlı bir dönüş yaptı. 2012 yılında yönetmenliğini de yaptığı ‘Eskitilmiş Kılıç’ adlı tiyatro eserinde Sultan Abdülhamid’i oynayan Türkoğlu, 16 Nisan referandumunda ‘Evet’ diyeceğini açıklayan sanatçılardan.
DARBELERDEN BIKTIK
Referandum meselesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, ‘Ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konuda biraz da sorumluluk duygusuyla ‘evet’ tercihimi kendime saklamayı değil paylaşmayı tercih ederim. 2010 referandumunda da ‘evet’ diyenlerdenim’ dedi. Hersanat.com’dan Gülcan Tezcan’ın sorularını cevaplandıran Türkoğlu, ‘Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin daha müreffeh, daha hızlı, daha atak olabileceğine inanıyorum. Yaşlanmış bir darbe anayasasıyla böyle gidilemeyeceğini biliyorum’ şeklinde konuştu.
Milletin darbeler zeminini ortadan kaldırmak için 15 Temmuz’da canı pahasına reaksiyon verdiğinin altını çizen sanatçı, ‘Kimse elindeki güce, silaha güvenip bir daha böyle bir işe kalkışmasın. Bu iş demokratik yollarla çözülsün diye sistem değişikliğine ihtiyaç var’ dedi.
Yapılmak istenilen düzenlemelerle ilgili herhangi bir sakınca görmediğini dile getiren Türkoğlu şöyle devam etti: ‘Bilakis bizim elimizi hızlandıracak bir yapısal dönüşüm gerçekleşecek. Ülkemizdeki sistem değişikliğini Kandil’in, Almanya’nın, Fransa’nın, Belçika’nın yani teröristleri evlerinde besleyen ülkelerin istemediğini görüyoruz. Sırf buna bakarak bile bunun iyi bir şey olduğunu anlayabiliriz. Artık şu refleksten kurtulmamız lazım. Bu halka güvenin arkadaş. Sanatı üreten de güvensin. Ortaya bir sandık konulacak ve herkes seçimini yapacak.’
Sırtını terör örgütüne yaslayan kravatlı mebuslar beni çıldırttı
Ali Nuri Türkoğlu 2015 seçimlerinde, özellikle sanat camiasında HDP güzellemeleri yapılması üzerine, kamuoyuna açık bir mektup yazarak tavır koymuştu. Türkoğlu o seçimleri şöyle anlatıyor: Açık bir şekilde ‘Biz PKK ne derse onu yaparız’ diyen ve terör örgütüyle arasına mesafe koymayan bir partiye artık birilerinin dur demesi gerekirken sırf bir şeylere inat olsun diye gidip HDP’ye yapışılması ve terör örgütünün kravatlı mebuslarından medet umulması beni çıldırtmıştı. “Biz sanatçıyız” etiketi üzerinden bunu yapmaya kalkarsanız ‘orda dur!’ derim. Sanatçı tanımını bu kadar geniş bir çuvala dönüştürüp bizi de o çuvala doldurmaya kalkarsanız, elbette itirazım olur. Bu referandum meselesini de benzer şekilde çok önemsiyorum.
Ülkeyi tanımıyorlar, kaldı ki sanat üretecekler
“Bu milletin gücünü hafife alanlar, tarih yanlış anlatıldığı için kendini tanımayanlar ve bizim etkinlik coğrafyamızdan bihaber olanlar genellikle... Bu ülkenin Alevisiyle, Sünnisiyle ortak potada erimiş yıllar yılı oluşmuş kültürel birikimine burun kıvıranlara izin vermem. “Arkadaş bir kendine gel” derim. Ülkelerini tanımıyorlar. Kaldı ki sanat üretecekler.
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