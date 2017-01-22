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Hat sanatına sevgi Kutlu’ya saygı

Günümüzde meşke hayat veren ustalardan...

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Pek çok caminin hat yazılarında, tablolarda, Hilye’lerde, kitaplarda emeği var. Aynı zamanda yüzlerce öğrenci yetiştirdi… Hat sanatının yaşayan en kıdemli ustalarından Hattat Hüseyin Kutlu, yarın akşam adına düzenlenen ‘Saygı Gecesi’nde sanatseverleri buluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi “Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi” yarın Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İBB ve ESKADER işbirliğiyle düzenlenen gecede, sanatçının hayatı, eserleri ve sanat anlayışı ele alınacak. Video gösterimi ile başlayacak gecede Kutlu’nun hayatından kesitler sergilenecek. Programda “Hattat Hüseyin Kutlu’nun “medeniyet arayışında düşünce ve felsefe, cami, yazı tasavvuru” konularının tartışılacağı bir panel de yer alıyor. Prof.Dr. İsmail. Kara, Prof. Dr. Mahmut Kaya ve Hattat Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza Özcan konuşmacı olarak katılacağı panelin yönetimini Bilim Kültür Sanat Derneği (BİKSAD) Başkanı Kemal Öztürk yapacak. (19:00)
 

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