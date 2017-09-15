Herakles Lahdi Antalya'da koruma altına alındı
Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İsviçre'den Türkiye'ye getirilen ve THY uçağıyla Antalya'ya ulaştırılan lahit, müzede koruma altına alındı.
- AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu dün İsviçre'den Türkiye'ye getirilen 2 bin 200 yıllık lahit, bugün İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla 20.20 sıralarında Antalya'ya ulaştırıldı.
Antalya Havalimanı'nda görevliler ve uzmanlarca, muhafaza edildiği özel kutuyla uçaktan özenle indirilip apronda hazır bekletilen araca yüklenen Herakles Lahdi, polis ekiplerinin güvenlik önlemi altında araçla Antalya Havalimanı'ndan çıkarıldı.
Antalya Müzesi'nde yeri hazır
Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre'de ele geçirilen, Roma Dönemi'ne ait, üzerinde "Herakles'in 12 işi"nin tasvir edildiği lahdin, Antalya Müzesi'ndeki Lahitler Salonunda yerini alacağı öğrenildi.
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