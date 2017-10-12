Hollywood yıldızları ‘İslamofobi’ye karşı

Yönetnmen ve senarist Ömer Sarıkaya eşliğinde, Antalya’nın tarihi ve turistik mekanlarında çekimine devam edilen ve son bölümünün çekimleri Hollanda’da gerçekleştirilecek ‘İslamofobi’ filmi kapsamında 48 ülkeden oyuncular Türkiye’ye gelecek. ABD’den gelen Adam Dormi’nin ‘Omar’, Ermenistan’dan gelen Hripsime Sargsyan’ın da ‘Nina’ karakteriyle başrollerini paylaştığı filmde, birçok ünlü ismin yanı sıra Hollywood’un ünlü oyuncuları Robert De Niro, Alec Baldwin, Jackie Chan, Mel Gibson gibi aktörler de misafir oyuncu olarak rol alacak. ‘İslamofobi’ filmiyle dünyaya İslam’ın barış ve merhamet dini olduğu aktarılacak.

FİLMİN GELİRİ İNSANİ YARDIMA GİDECEK

Sarıkaya, filmde şu ana kadar önemli bir yol katettiklerini, ‘barış ve bağış’ adı altında çekim yaptıklarını söyledi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan, tarihi ve turistik mekanlarıyla, doğa güzelliğiyle dünya kenti Antalya’da filmin çekimlerini yaptıklarını aktaran Ömer Sarıkaya, filmin yüzde 85’inin Antalya’da, kalan kısmının da Hollanda’da çekileceğini bildirdi. İslam’ın şefkatini ve merhametini bütün dünyaya tanıtacaklarını ifade eden Sarıkaya “Her Müslüman’ın terörist olmadığını kanıtlamak için bu filmi çekiyoruz. Bu filmin tüm gelirleri de insani yardıma gidiyor. 48 ülkeden oyuncular buraya gelecek. 18 ülkeden oyuncular şu anda burada, daha çok gelecekler. İslam’ın şefkatini ve merhametini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.