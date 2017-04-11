Hür fikrin kalesi Erol Güngör

1970’li yılların en etkili yazarlarından biriydi Prof. Dr. Erol Güngör. Aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi’nin kurucu rektörü… Hakkında yazılmış 20’nin üzerinde tez var. Sosyoloji ilmi başta olmak üzere, siyaset bilimi, hukuk alanlarında eserler verdi. ‘Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri’, ‘Sosyal Meseleler ve Aydınlar’, ‘Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik’, ‘İslam Tasavvufunun Meseleleri’, ‘Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak’ eserlerinden bazıları…

MÜTEFEKKİR VE ALİM

Yakın dönem Türkiye’nin yetiştirdiği önemli aydınlardan biri olan Prof. Güngör, İBB, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve İLESAM’ın ortaklaşa düzenlediği bir programda anıldı. Vefatının 34. Münasebetiyle düzenlenen ‘Türkün Fikir Kalelerinden Erol Güngör’ adlı programa Harun Yöndem, Cafer Vayni ve Edibe Sözen konuşmacı olarak katıldı. Harun Yöndem, hem doğu hem de batı dillerine hakim olan Erol Güngör’ün Hristiyan ve İslam alemini iyi bilen gerçek bir mütefekkir ve alim olduğunu söyledi.

Medya iletişim uzmanı, sosyolog Prof. Dr. Edibe Sözen ise Erol Güngör’ün tarih bilincine sahip ve milliyetçi bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, Güngör’ün milliyetçiliğinin siyasi değil, tarihin sürekliliğini ortaya koyan bir milliyetçilik olduğu anlattı.

ANLAŞILIR BİR DİLİ VAR

İLESAM İstanbul Şube Başkanı sosyolog Cafer Vayni de, Erol Güngör’ün, yazılarında karmaşık meseleleri açık bir ifadeyle kaleme aldığının altını çizdi. Vayni, “Dergilerde yazdığı ‘Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik’ adlı eseri var. Burada teknoloji, kültür değişmesi, milli tarih, örf, adet ve milli karakter gibi konularda makaleler yazdı. Çağdaş bir Türk kültürü kurmak istiyordu. Bütün çalışmaları da aşağı yukarı bu merkezin halkaları oluyor” ifadelerini kullandı. Güngör’ün eşi Prof. Dr. Şeyma Güngör’ün de katıldığı program sonunda konuşmacılar, öğrencilerin sorularını cevapladı.