Hürrem Sultan tablosu satıldı

Dünyanın en önemli müzayede evlerinden Sotheby’s Müzayede Evi önceki gün Londra’da İslam sanatı eserlerinin yer aldığı bir müzayede gerçekleştirdi.

Müzayedede 18. yüzyılda yapılmış bir Hürrem Sultan tablosu da satışa çıkarıldı. 6 binle 8 bin sterlin arası değerden alıcı bulması beklenen eser 7 bin 500 sterline (37 bin 625 lira) alıcı buldu. Tahta üzerine yağlı boya olarak yapılmış tablonun İtalya veya Fransa’dan geldiği düşünülüyor.