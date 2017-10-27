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Hürrem Sultan tablosu satıldı

18. yüzyılda yapılmış Hürrem Sultan tablosu 7 bin 500 sterline (37 bin 625 lira) satıldı.

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Dünyanın en önemli müzayede evlerinden Sotheby’s Müzayede Evi önceki gün Londra’da İslam sanatı eserlerinin yer aldığı bir müzayede gerçekleştirdi.

Müzayedede 18. yüzyılda yapılmış bir Hürrem Sultan tablosu da satışa çıkarıldı. 6 binle 8 bin sterlin arası değerden alıcı bulması beklenen eser 7 bin 500 sterline (37 bin 625 lira) alıcı buldu. Tahta üzerine yağlı boya olarak yapılmış tablonun İtalya veya Fransa’dan geldiği düşünülüyor.

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