İçinden ‘Sığıntılar’ geçen oyun

Biri daha çok para kazanmak için saflığından, inandığı değerlerden bile ödün vermeye hazırken, diğeri yurdundan politik nedenlerle kaçmak zorunda kalan bir birey… Daha çok absürd tiyatro oyunlarına imza atan ve öykülerinde bireylerin totaliter sistemlerde yaşadığı problemleri ele alan Polonyalı Fransız oyun yazarı Slawomir Mrozek’in kaleminden çıkan ‘Sığıntılar’, Fire Up prodüksiyonu olarak Beşiktaş’taki Ezop sahnede perde açıyor. Mültecilik ve insan köleliği üzerine odaklanan oyunun yönetmen koltuğunda Polat Niloğlu var.

Mehmet Küçük ve Barış Ayas’ın rol aldığı oyunda xx karakterinin tek derdi, yeteri kadar para biriktirdiğinde ülkesine, ailesinin yanına geri dönmek iken, politik sebeplerden dolayı memleketini terk etmek zorunda kalan AA’nın isteği; kendisi, toplumu ve tarihiyle yaşadığı yoğun hesaplaşmalar içinde, kölelik ve özgürlük üzerine yazmaya çalıştığı yapıtını tamamlamaktır.

Oyunun sonuna doğru bu iki insan, artık oyunun başındaki kimliklerini korumaktan çok uzaklara savrulmuş, değişime uğramış kişilere dönüşürler.

Günümüz dünyasında yaşanan kimlik, aidiyet, yabancılaşma, göç, göçmen, mülteci, modern kölelik, şiddet gibi sorunları irdeleyen ‘Sığıntılar’, yarın, 24 ve 31 Ocak tarihlerinde 20.30 seansında (İngilizce üst yazı seçeneğiyle) Ezop Sahne’de izlenilebilir.