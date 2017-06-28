İhtarlık gazoz!

Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı filmin uygulayıcı yapımcısı Ruhi Karadağ, filmin ortakları arasında yer alan Yüksel Aksu, Elif Dağdeviren ve Mars Group’a, hem cebinden hem de şirketi adına harcadığı giderlerin geri ödenmediği gerekçesiyle 160 bin TL’lik ihtarname çekti. “Başka çare bırakmadılar” diyen Karadağ, üç işgünü içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde yargı yoluna gideceğini açıkladı. İftarlık Gazoz, geçen yıl en çok izlenen yerli yapımlardan biriydi.