İki Dünya Arasında bir ressam

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş yıllarının hattat ve ressamı Feyhaman Duran’ın “İki Dünya Arasında” isimli sergisi, bugün başlıyor. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından hazırlanan sergi, Sabancı Holding’in katkıları ve İstanbul Üniversitesinin (İÜ) iş birliğiyle düzenlendi. Sarıyer’deki müzede gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, SSM’nin kuruluşunun 15. yılında Duran’ın sergisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iki akademik kurumu bir araya getirmesi dolayısıyla da sergiyi önemsediklerini dile getirdi. Feyhaman Duran’ın ülkesiyle özdeşleşen ve değerlerine sahip çıkan bir sanatçı olduğunun altını çizen Sabancı, “Bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların değerini bilen, bu toprakları ileriye götüren bir sanatçıyı destekliyor olmak, bize sevinç veriyor’ dedi. Serginin küratörlerinden SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer de “Bu sergide sanatçının dünyasını, yaşadığı mekanları, belki eşinden başka kimseyle paylaşmadığı yüzlerce poşadı göreceksiniz.” ifadesini kullandı. Duran’ın eserlerini bağışladığı İstanbul Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise sergide sanatçının yağlı boya resimlerinin yanı sıra minyatür, hat, tezhip ve seramik olmak üzere 997 eserinin yer aldığını dile getirdi. Cumhuriyete geçişin yaşandığı dönemi, resim tarihi üzerinden anlatmaya çalışan sergi, 30 Temmuz›a kadar görülebilecek.