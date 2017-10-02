İstanbul edebiyatı kucaklıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 3-7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek.

Festivale bugüne kadar 40 edebiyat ödülüne layık görülen, eserleri 30 dile çevrilen ve 11 milyonun üzerinde satan İspanyol yazar Jordi Sierra i Fabra da konuk olacak. Türkiyeli okurların “Oysa Aşk” yapıtıyla tanıdığı 1947 doğumlu Fabra, 2015’te Barselona Onur Madalyası ile ödüllendirilmişti. Gençlik romanlarıyla onlarca ödül alan yazar, “Oysa Aşk” kitabını da şiddet mağduru kadınlara adamıştı.

Genç yazarlar festivalde

Festivale usta yazar Fabra’nın dışında, 2017 Avrupa’dan Yeni Edebi Sesler ödülü sahibi Belçikalı 1991 doğumlu şair Charlotte Van den Broeck, 2014 ve Hindistan’ın en ünlü yazarları arasında sayılan Sonnet Mondal gibi isimler de katılacak.

Bugüne kadar 42 ülkeden yaklaşık 300 şairi ağırlayan festivalin danışma kurulunda Prof. Dr. Turan Koç, Doç. Dr. Oktay Taftalı ve Mehmet Hakkı Suçin gibi isimler yer alıyor.

Türkiye’den 30, yurt dışından 20 genç şair ve yazarın yer alacağı festivalde, Güray Süngü, Handan İnci, Turan Koç, Oktay Taftalı gibi isimler de gençlere moderatörlük yapacak.

Festival, bugün Grand Pera’da gerçekleşecek Ahmet Kot’un küratörlüğünü yaptığı İlk Eserler Sergisi açılışından sonra Açılış Töreni ve Senem Diyici Trio Konseri etkinliğiyle başlayacak.