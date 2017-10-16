'İstanbul Muhafızları' sinema filmi oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı olan "İstanbul Muhafızları" adlı çizgi dizi, beyazperdeye aktarılacak.

TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren yaklaşık 6 milyon çocuğa ulaşan çizgi dizi, "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adıyla sinemaya uyarlandı.

Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran, yaptığı açıklamada, "İstanbul Muhafızları"nın çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çekimlerin, pedagogların danışmanlığında yapıldığına dikkati çeken Duran, "Çizgi dizi televizyonda çok beğenilince biz de sinemaya aktaralım, çocuklarımızın İstanbul'u biraz daha iyi tanımasını ve İstanbul'a sahip çıkma fikrini daha çok benimsemelerini istedik. Çocuklara küçük yaşlarda bu bilinç aşılanmalı. İstanbullu olmanın, İstanbul kültürüne sahip çıkmanın ne demek olduğunu çocuklar erkenden öğrenmeli." diye konuştu.

Duran, çizgi filmin reyting sonuçlarının çok iyi olduğuna değinerek, sinema filminin de televizyondaki başarıyı yakalayacağına inandığını dile getirdi.

"Çizgi dizinin başarılı olması bizi cesaretlendirdi"

Projenin 5-11 yaş grubunda 6 milyon çocuğa ulaştığını aktaran Duran, şöyle devam etti:

"Bir işin içerisinde İstanbul ve kültür varsa, Kültür AŞ'nin orada olması çok normal. Bu bizim asli vazifelerimizden biri. Çizgi diziyle, İstanbul'daki 26 kültürel ve tarihi mekanın tanıtımı ve çocukların bunlara sahip çıkması sağlandı. Projenin yeni 26 bölümünde, 26 tarihi mekan daha tanıtılarak, toplam sayının 52'ye ulaşması sağlanacak. Artık büyükler çocuklara değil, bu proje sayesinde çocuklar büyüklerine İstanbul'un tarihi mekanlarını anlatıyor. Bu bizim için büyük bir kazanımdır. Bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. Biz İstanbul'u ve Türkiye'yi çocuklara miras bırakacağız. Çocukların kendi çevrelerini, kültürlerini ve tarihlerini korumalarını, onlara sahip çıkmalarını bu yaşlarda öğretmemiz, ileride çok daha sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlayacaktır."

"Bu film seyirciyi İstanbul'a doyuracak"

Neher Prodüksiyon adına yapımcılığı üstlenen Ammar Gündüz de "İstanbul Muhafızları" çizgi dizisinin, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını çocuklara anlatma isteğinden ortaya çıktığını kaydetti.

Gündüz, çok özel bir ekiple çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Film aslında İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin yapım stüdyosunda geçiyor. Film boyunca İstanbul'dan birçok mekan göreceğiz. Bunlar, sinema filmine aksiyon ve macera katan unsurlardan. Çekim aşamasını 5 hafta, animasyon süresini ise yaklaşık 7 ay planladık. Toplamda yaklaşık 1 yıllık süreç gerekiyor bunun için. İstanbul Muhafızları'nın önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Çünkü 7'den 70'e herkesin sevdiği bir proje haline geldi."

"İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi"

Çizgi dizinin senaristi, yönetmeni ve yapımcısının da hikayeye dahil olduğu sinema filminin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleştiriliyor.

Senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi"nin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Cem Bayraklı oturuyor.

Gerçekle animasyon karakterlerin iç içe geçtiği filmde Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Ahmet Kasapoğlu'nun yaptığı filmin konusu ise özetle şöyle:

"Aslı yirmili yaşlarının sonundadır ve İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristidir. Aslı'nın patronu Ayşen, Aslı'dan Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazmasını ister. Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkanına gittiğinde kendini büyük bir gizemin ortasında bulur. Rivayete göre İstanbul'un altındaki saklı kalmış hazinenin sırrı gümüş ustalarına emanettir. Bu sırrın son koruyucusu ise Veli Dede'dir fakat bilinmeyen şey, bu hazinenin altın, elmas veya yakut değil, içenleri hastalıktan ve yaşlılıktan uzak tutan 'hayat suyu' olmasıdır. Aslı, büyük bir maceranın içine girer."

Tarih araştırmacılarının da danışmanlığından faydalanılan filmin, 2018 yılının ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.