İstanbul Valisi Şahin, CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı"nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarı gezen Şahin, İstanbul Valiliği'nin "Bizim Mahalle" temasıyla kurduğu standı ziyaret ederek güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimleri inceledi.

Atölyeye katılan güzel sanatlar lisesi öğrencileriyle fotoğraf çektiren Şahin, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün standında, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Gün Gören Yetenekler" projesi kapsamında eğitim alan öğrenci grubunun müzik performansını da izledi.

AA standında almanak hediye edildi

Daha sonra, Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret ederek, ajansın yıllıklarını inceleyen Şahin'e, kurum görevlileri tarafından AA'nın 2017 yılı almanağı hediye edildi.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, telif pazarlamasına zemin olmasının fuarın en önemli özelliği olduğunu belirtti.

Fuarın bugün itibarıyla 6. gününde olduğunu aktaran Şahin, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre (fuar) bugün itibarıyla geçen yılın ziyaretçi sayısını yakalamış durumda. Daha önümüzde cuma, cumartesi, pazar var, bu günler fuarların en yoğun olduğu günler. İnşallah bu sene rekor bir ziyaretçi sayısıyla bu fuar kapılarını kapatacak." diye konuştu.

Valiliğin bu sene fuarda "mahalle" temasıyla stant açtığını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Güzel sanatlar lisesinde okuyan çocuklarımız her biri farklı bir liseden gelip burada mahalle temasını kendi muhayyilelerindeki halini kağıda aktararak, bir mahalle kültürü ya da İstanbul'da mahallenin ne olduğu konusunda bir resim faaliyeti yapıyorlar. İnşallah bunun içerisinden bir seçki yapılarak, profesyonel sergi haline dönüştürülecek. İstanbulluların yoğun ilgisine teşekkür ediyorum ama bunun çok daha fazlasını gerçekleştirebilecek kapasitemiz var. Önümüzdeki seneler inşallah bunun çok daha üzerinde bir sayıyla, katılımcıyla bitiririz diye inanıyorum."