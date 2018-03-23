‘Kadim Türk Şehirleri' sergisi

Salih Doğan sergisini pek çok Küçükçekmeceli sanatseverle birlikte açtı. Taşkent, Buhara, Semerkand izlerini sunan kültürel miras ve yaşam üzerine oluşturulan serginin açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Salih Doğan, Türk medeniyetinin bir tarafının Kut’ül Bin Abbas, Emir Timur, İmam Buhari, Şah-ı Nakşibendi, İmam Maturidi gibi İslam dünyasına ruhunu vermiş bir ülke olan Özbekistan’a dayandığını aktararak, serginin bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önem taşıdığını söyledi.

"Bir devrin muhteşemliği sergileniyor"

Sergi açılışına katılan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de Küçükçekmece’nin kültür sanatla yaşayan bir ilçe olma özelliğini devam ettireceğini belirterek, sergide yer alan eserlerin çıplak gözle görüldüğü zaman çok daha güzel olduğunu ve fotoğrafların bir devrin muhteşemliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

30 Mart’a dek izlenebilir

Sergide, Özbekistan’da yaygın olan İslam sanatları, ahşap oymacılığı ve el sanatları çalışmalarının yanı sıra Registan Meydanı, Şah Zinde, Kalan Minaresi, Mir Arab Külliyesi, Ark Kalesi, Gur-i Emir, Uluğbey Rasathanesi, İmam Buhari, Şah-ı Nakşibendi ve İmam Maturidi gibi kültürel ve dini mirasa dair önemli sembol eserlerin fotoğrafları da yer alıyor. Sergi 30 Mart’a dek SKSM’de izlenebilir.