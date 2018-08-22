Kadınlar bir adım öne 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yeni tiyatro sezonunda eserleri DT’de ilk kez sahnelecek kadın yazarlara hem teşvik verileceğini hem de bu eserlerin kadın yönetmenlerce sahneye taşınacağını açıkladı. Kurt, DT’nin geçen sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu ve yeni repertuvarın detaylarını anlattı. Her sezon yaklaşık 100 oyunun sahnelendiğini ve geçmiş sezondan devam eden 50 oyunun bulunduğunu dile getiren Kurt, “Geçen yıl yaklaşık 150 oyunla sezonu tamamladık. Normalde bir sezona baktığımız zaman 1 milyon 600 binin üzerinde seyirciye ulaştık. Yüzde 88 doluluk oranlarını yakaladık. Bu sene hedefimiz 2 milyon seyirciye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

12 eser 12 bölge

Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Kurt “Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatrolarında ilk kez oynanacak eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyacak. Bu eserler DT’de ilk kez sahnelenecek. 12 yerleşik bölgemizde ilk defa oynanacak 12 kadın yazarın eseri olacak” dedi.

Teşvik ödemesi nisanda

Aynı zamanda yerli yazarları teşvik etmek amacıyla ilk kez geçen yıl bir uygulama başlattıklarını anımsatan Kurt, teşviğin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayında ödenmesinin planlandığını aktardı. Mustafa Kurt, “Devlet Tiyatrosunun en büyük amaçlarından bir tanesi kendi yerli yazarını geliştirmek. Şu ana kadar yapılan ilk tur planlamada, 34 oyun var listelere asılan, bunun 26’sı yerli oyun” dedi.

Öte yandan, Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey ve Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sı bu yıl Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenecek eserler arasında.