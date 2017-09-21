Kemer Rock Festivali bugün başlıyor

Kındıl Çeşme sahilinde düzenlenecek Kemer Rock Festivali, 23 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde, aralarında Emre Aydın, Pentagram, Mor ve Ötesi, Kurtalan Ekspres, Yüksek Sadakat, Pera, Piiz, Flört, Pinhani'nin de aralarında bulunduğu 16 grup ve sanatçı, müzikseverlerle buluşacak.

"Birlikte Güzel" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde, konserlerin yanı sıra kültür ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Müzikseverlerin günübirlik katılımının yanı sıra kampta konaklayabileceği festivalde, sabah saatlerinde yoga ve kütüphane alanı kurulacak.