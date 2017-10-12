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Keşkek Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtıldı

Anadolu mutfağının özel lezzetlerinden keşkek, 69'uncu Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtıldı.

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Anadolu mutfağının özel lezzetlerinden keşkek, 69'uncu Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtıldı.

Yemek kitabı yazarı Sahrap Soysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Frankfurt Kitap Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte, pişirdiği keşkeği katılımcılara ikram etti.

Soysal, tanıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Frankfurt Kitap Fuarı'nın "30 ülke 30 mutfak" konseptiyle açılmasının önemine değinerek, bir ülke mutfağını tanımanın o ülkeyi tanımaya katkı sağladığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren keşkeğin bir "aşk yemeği" olduğunu belirten Soysal, şöyle konuştu:

"Kadın ile erkeğin Anadolu'da birlikte hazırladıkları tek yemektir keşkek. Kadın etleri hazırlıyor, bir gece önceden buğdayları suya koyuyor, ertesi gün bunları kazana boşaltıyor ve eşine diyor ki 'sen gel gücünü ve kuvvetini kullanarak bunları döv'. Erkek 3-4 saat kadar o keşkeği döver, etle buğday birbirine iyice karışır, çok homojen bir kıvama gelir, özleri çıkar, macun gibi olur. Ve bence bu kadınla erkeğin birleşmesi gibi bir şey. Bu bir aşk yemeği diyorum. Bu yüzden keşkek yaptım ve çok hoşlarına gitti."

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