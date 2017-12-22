'Kudüs: Ey Hüzünler Şehri' sergisi açıldı

Kudüs'ün barış ve esenlik yurdu olarak kalmasına katkı sağlamak amacıyla, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, belediyenin sanat galerisinde izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kudüs'ün önemine değinerek, "İnsanlık kadar eski bir şehir. Hz. İbrahim'in, Hz. Davud'un, Hz. Süleyman'ın, Hz. İsa'nın ve Efendimiz'in miraca yükseldiği mekan. Bütün inanışların sembol şehri" dedi.

Demircan, bugün dünyada barışın ilk önce Kudüs'ten başması gerektiğine işaret ederek, "Ey hüzünler şehri diyor Kudüs. Çünkü dünyanın zalimlerden çektikleri var. İyiler bir tarafta, zalimler bir tarafta. Yani dünyayı karıştırmak isteyenlerin ilk aklına geldikleri yer Kudüs oluyor. Çünkü orayı bozarlarsa her yeri zaten bozmuş oluyorlar diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sanatçı Süleyman Gündüz, yaptığı açıklamada, 2007'den beri Kudüs'le ilgili ulusal ve uluslararası alanda çeşitli sergiler açtığını söyledi.

İlk olarak 2002'de Kudüs'ün fotoğraflarını çekmeye başladığını belirten Gündüz, "Her yıl çektiğim fotoğrafları sergiliyorum. Bu sergideki fotoğraflar da 2017 yılında çekilmiş olan fotoğraflar." ifadelerini kullandı.

"İmgesel olarak ilahi sanatın oluştuğu bir yerdir Kudüs"

Yoğunluklu olarak belgesel fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"Çünkü çektiğim her fotoğraf bir müddet sonra kendi öyküm haline dönüşüyor ve etkileyici öyküleri bulmaya çalışıyor, hem insan portreleri itibariyle hem de yaşam alanları itibariyle. Ama Kudüs ilham verici, etkileyici bir şehir. Dolayısıyla orada fotoğraf çekmiş olmak önemli bir ayrıcalık. Çünkü orada binlerce yılın bir serüvenini anlayabileceğiniz fotoğraf kareleri sizin objektifinizde oluşur. İmgesel olarak ilahi sanatın oluştuğu bir yerdir Kudüs."

Sergide 20 fotoğrafın yer aldığını dile getiren Gündüz, "Biz Kudüs'ü özlemimiz olan şekliyle fotoğraflara yansıtmak istedik. Yani bütün dinlerin özgürce, barış içinde bir arada olabildikleri bir şehir olarak." dedi.

Sergi, 31 Ocak'a kadar görülebilecek.