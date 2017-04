'Kurtlar Vadisi Vatan' sonbaharda vizyonda

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dat köyünde çekimi süren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, daha önce "Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin" gibi işlere imza attıklarını, çektikleri filme "Vatan" ismini vererek içlerindeki, kısa dönem önce yaşamış oldukları sıkıntıyı anlattıklarını belirterek, "Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." dedi.

Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmde kullanılmak üzere kamyondan bozma ancak orijinaline benzeyen tank yaptırdıklarını belirterek, "Biz aksiyon filmleri çekiyoruz, dizimizde de kullanabiliriz. Eğer sağ kalırsa tekrar tekrar kullanmayı düşünüyoruz ama sağ kalır mı bilmiyorum. Bizim Erhan, 'gülü'nü bile atsa patlatabilir. Tabii tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inşallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamında en başta millet var." ifadelerini kullandı.





Filmin içeriğiyle ilgili detay veremeyeceğine dikkati çeken Şaşmaz, adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olmasının bile aslında çok şey anlattığını vurguladı.

Şaşmaz, "Adı üstünde vatan. Biz daha önce Kurtlar Vadisi Irak, Filistin gibi işlere imza atmıştık. Şimdi de isimde 'Vatan' diyerek içimizde olan sıkıntıyı, aslında yaşamış olduğumuz, kısa dönem öncesinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları anlattığımız bir film olacak. Kurtlar Vadisi izleyicilerinin heyecanla beklediğini bilmekteyiz. Umarım bütün Türkiye izler." görüşünü paylaştı.

Filmde kullanılan tankın, 15 Temmuz hain darbe girişimine gönderme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Şaşmaz, "Tankımız kamyondan bozma, reelde başka tanklar da var ama bu patlayacağı için böyle bir yol seçtik. Tabii ki hurdaya çıkmış bir devlet malını bile 'patlatmayalım' derken, en ağır makineleri insanların üzerine sürmekten çekinmeyen bir güruh vardı karşımızda. Tüm milletimize, devletimize geçmiş olsun, inşallah tekrarlarını yaşamayız. Allah korusun." yanıtını verdi.

Eylül sonu, ekim başı vizyonda

Filmi eylül sonu, ekim başı vizyona sokmayı planladıkları bilgisini veren Şaşmaz, bu sürecin 4 ile 8 hafta arasında olduğunu, sonrasında yeniden Kurtlar Vadisi dizisinin startını vereceklerini kaydetti.

Şaşmaz, dizi için "Pusu"nun ardından yeni bir konsept isim de düşündüklerini, vakti geldiğinde açıklamak istediğini anlattı.

"İzleyicimizin beklediği ve hak ettiği bir film olacak"

Filmi en iyi şekilde bitirmeye odaklandıklarını belirten Kurtlar Vadisi dizisindeki "Güllü" karakteriyle tanınan Erhan Ufak da çalışmalarının ağır, yoğun ve yorucu ama çok keyifli geçtiğini söyledi.

Oyunculardan Ertuğrul Şakar da bir an önce izleyicilerle buluşmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Antalya deyince herkes zannediyor ki denizdeyiz ama gördüğünüz gibi dağlardayız. Çok iyi ev sahipleriyle birlikteyiz, biz çok keyifliyiz, bir sıkıntımız yok. Film bitmek üzere, içeriğine dönük sadece şunu söyleyebiliriz: İzleyicimizin beklediği ve hak ettiği bir film olacak. Bunun garantisini veriyoruz." şeklinde konuştu.

Filmde "Polat Alemdar" karakterinin "sağ kolu"nu canlandıran Cahit Kayaoğlu da "Vatan dendiği zaman geriye kalan her şey teferruat oluyor. Vatan, biliyorsunuz, içi dolu dolu bir şeydir. Bu da her anıyla, sahnesiyle vatan sevgisini, millet sevgisini görmüş olacağız. dolu dolu bir film geliyor inşallah. Kurtlar Vadisi'nin misyonu, her zaman devletin, milletin yanında olmak. Mesele vatansa her zaman bu filmler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayaoğlu, "Tanklarımızı millete karşı değil, milletin yanında kullanıyoruz, hem dizilerimizde hem filmlerimizde hem de gerçekte inşallah. Kurtlar Vadisi'nin tamamında en başta millet var." dedi.

"Film darbe gecesini anlatıyor"

Filmin yönetmeni Serdar Akar da çekimlere yağmur nedeniyle birkaç gün ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Çünkü filmimiz bir gece içinde geçiyor. O havada onun devamlılığı için durmamız gerekti. Film darbe gecesi geçiyor. İçeriğine ilişkin sadece bunu söyleyebilirim." diyen Akar, şöyle devam etti: "Antalya, sinemacılar için hakikaten çok iyi bir yer. Doğal plato gibi, her şey var. Neden burası bir sinema merkezi olamıyor, şaşırıyorum yani. Aslında Altın Portakal Film Yarışması da var, çekilen üçüncü, dördüncü film galiba bu. Bulunduğumuz bölgedeki halk gerçekten çok yardımcı oluyor. Manavgat'ta, Side'de, gittiğimiz tüm ilçelerde gerçek birer sinemasever gibi bize davranıyorlar. Bizim Kurtlar Vadisi ekibi olduğumuzu bilenlerin etkisi de oluyor. Tabii Kurtlar Vadisi'ni seviyoruz, devam etsin istiyoruz."

Akar, filmde kullanılan tankla ilgili soruya da "Biz geldiğimizde buradaydı, bilmiyorum. Tank mı, ne tankı, tank nerede, bilemiyorum." karşılığını verdi.