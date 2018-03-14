Lübnanlı yazar Emili Nasrallah hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, dünyaca ünlü Lübnanlı kadın yazar, aynı zamanda gazeteci ve eğitimci olan Emili Nasrallah, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki El-Kefir köyünde 6 Temmuz 1931'de dünyaya gelen Nasrallah, Beyrut Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Kadın hakları konusundaki faaliyetleriyle tanınan Nasrallah, gazeteci, öğretmen ve üniversite hocası olarak da görev yaptı.

Nasrallah'ın 1962 yılında yayımlanan "Eylül Kuşları" isimli ilk romanı, 3 edebiyat ödülüne layık görüldü.

Daha sonra birçok roman ve çocuk hikayeleri kaleme alan yazarın, yurt içi ve yurt dışından almış olduğu çeşitli ödüller bulunuyor.

Lübnanlı kadın yazar Emili Nasrallah'ın birçok kitabı İngilizce, Fransızca ve İspanyolcaya çevrildi.