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Makedonya'da Suriyeli sığınmacılardan kara kalem sergisi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Suriyeli sığınmacılar Shergo Musa ve Nazli Abdu'nun 'Daha İyi Bir Yarın İçin Kaçış' konulu kara kalem sergisi, izlenime sunuldu.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Makedonya Temsilciliği ile Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinin (CUK) katkılarıyla bir galeride açılan sergiye, Üsküplüler yoğun ilgi gösterdi.

Sergide, daha iyi yaşam umuduyla evlerini terk etmek zorunda kalan ve Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların çektiği zorlukları anlatan resimler yer aldı.

BMMYK Makedonya Temsilcisi Muhammed Arif, açılışta yaptığı konuşmada, sergi sayesinde, zor koşullar altında yaşayan sığınmacıların sahip oldukları yetenekleri gösterme imkanı bulduğunu ifade etti.

"Bu çizimler sığınmacıların karşılaştıkları zorlukları anlatıyor"

Sığınmacıların yetenekleriyle bulundukları toplumlara katkı sağladığını dile getiren Arif, Musa ve Abdu'ya teşekkürlerini ilettti. Arif, "Bunlar sadece çizim veya resim değil. Bu çizimler, sığınmacıların hangi yollardan geçtiğini ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyor. Duvardaki resimler sığınmacıların hikayelerinden birer bölüm." dedi.

Sergi, 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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