Mehmet Akif’in Kur’an meali orijinal el yazısı

İlahiyatçı yazar Necmi Atik , “Mehmet Akif Ersoy’un Kuran Meali, Ortaya Çıkış Öyküsü” konulu panele katıldı. Büyüyenay Yayınları tarafından Fatih’teki Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen panelde konuşan Atik, 2011›de Elmalılı Hamdi Yazır üzerine araştırma yaptığı sırada Yazır’ın yaklaşık 100 senelik metrukatına ulaştığını belirterek, bu eserler arasında da Ersoy’un hazırladığı Kur’an-ı Kerim mealini bulduğunu dile getirdi.

Atik, milli şair Ersoy’un kendi el yazısıyla kaleme aldığı mealin Fatiha Suresi’nden başlayıp, Bakara Suresi’nin 252. ayetine kadar devam ettiğini dile getirerek, “Mehmet Akif Ersoy, bütün meallerini defterlere yazıyor. Okul defterleri bunlar. Baktım defterin üzerinde ‘Eşref Edip Bey vasıtasıyla, Elmalılı Hamdi Efendi Hacemize’ yazıyor. ‘Bu 80 küsur yıldır ortada olmayan meal mi acaba?’ dedim ve çok heyecanlandım.” diye konuştu.

Elmalılı’ya gönderdiği el yazısı

Necmi Atik, Ersoy’un 275 sayfa yazdığını dile getirerek, “Benim bulduğum 40 sayfa. Geri kalan bölümüne baktık ama şu an için somut bir şey yok. İnşallah ortaya çıkacaktır. Bulduktan sonra öncelikle yazıları karşılaştırdık. Mehmet Akif Ersoy’un el yazılarına baktım. Aynı. Zaten elimdeki ıslak nüsha. Fotokopi değil orijinal, kendisinin Elmalılı’ya gönderdiği el yazısı.» dedi. Meali muhteşem olarak değerlendiren Atik, “Mehmet Akif Ersoy’un Arapça ve Türkçe’ye olan hakimiyetiyle yazdığı mealin muhteşemliği gözler önüne çıkıverdi.» ifadelerini kullandı. Mehmet Akif Ersoy’un 1932’de Diyanet ile anlaşmasını feshettiğini vurgulayan Atik, bunun üzerine mealin de Elmalılı Hamdi Yazır’a verildiğini dile getirdi.