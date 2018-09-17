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Milli kültürün temelinde şiir var 

Geçen yıl okurla buluşan edebiyat, kültür, sanat ve fikir dergisi “Nüktedan” için 1. yıl etkinliği düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’ndeki program çerçevesinde gerçekleşen panele şair ve yazar Bestami Yazgan, Mahmut Topbaşlı, yazar Uğur Canbolat ve Ahmet Turgut konuşmacı olarak katıldı.

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Oturum başkanlığını Ebru Aytekin’in yaptığı panelde konuşan şair Mahmut Topbaşlı, dergiciliğin önemine değinerek, “Türk edebiyatı amatör çabalarla hız kazanıyor, profesyonellerle de duygusal beslenme sağlıyor” dedi. Milli kültürün temelinin şiir olduğu yorumunu yapan Bestami Yazgan da şairlerin yaptığı gönül saraylarının medeniyetin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdiği konuşmasında ‘’700 yıldır Yunus Emre’nin gönül sarayında oturuyoruz” ifadelerini kullandı. Uğur Canbolat ise “Hayal kurmak bir çeşit meydan okumaktır. Hayali olmayan yazamaz” şeklinde konuştu.

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