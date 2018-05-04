Mülteci kampından sahneye

Konya’da gerçekleşen Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali kapsamında sahnelenen ‘Filistin’e Dönüş’ adlı oyun, İsrail zulmüne dikkat çekiyor. Cenin mülteci kampında tanışıp tiyatro kurmaya karar veren 6 kişilik Filistin Özgürlük Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda İsrail’in sürekli genişleyen Filistin işgali anlatılıyor. Mülteci kampındaki zulme maruz kalan Filistinlilerin yaşanmış hikayelerini konu alan oyun, Konya Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi. Filistin Özgürlük Tiyatrosu Direktörü Nabil Elray, tiyatro ekibinin Cenin mülteci kampında, Filistin halkının yaşadıklarını tüm dünya ülkelerine anlatmak için kurulduğunu söyledi. Elray, oyunun Filistinlilerin

yaşanmış hikayelerine dayandığına işaret ederek, “İsrail işgali altında, yurtlarını terk etmek zorunda kalanların hikayesi bu. 3 yıl önce, mülteci kampında yaşayan, zulme maruz kalmış insanlardan dinlediğimiz gerçek hikayeleri bir araya getirerek bu oyunu oluşturduk” şeklinde konuştu. Amerika’da doğup büyüyen ve atayurdu Filistin’e yolculuk yapan bir gercin öyküsünü odak noktasına alan oyun çok küçük bir alanda oynanıyor. Elray, bu sahneleme şeklini şöyle tanımlıyor: “Aynı Filistin gibi. Çünkü Filistin, gün geçtikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu biliyoruz ve bu destek için Türk halkına minnettarız.”