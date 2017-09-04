Müziğin Fatih’i

Sanatı baş tacı eden Fatih Sultan Mehmet Han’ın şiirleri klasik musıkîyle hayat buluyor. Fatih’in Avnî mahlasıyla yazdığı şiirleri bestelendi. Ünye Sanat ve Kültür Derneği’nin (ÜNSAK) hayata geçirdiği proje, “Fatih Sultan Mehmet Dîvânından Besteler ve Şiirler” adıyla albüm ve kitap olarak yayınlandı. Bestelenen şiirler, 7 Eylül 2017’deki İstanbul konseriyle sanatseverlerle buluşacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırlanan “Fatih Sultan Mehmet Dîvânından Besteler ve Şiirler” projesi, müzik ve şiir albümü ile kitap olarak tasarlandı.

Kitap ve albüm bir arada

Devlet adamı vasfının yanında felsefe, musıkî, resim ve şiir gibi pek çok alana ilgi duymuş, çok yönlü bir şahsiyet olan Fatih Sultan Mehmet’in kaleme aldığı şiirler günümüz Türkçesiyle düz yazıya da çevrilerek, Türkçe, Boşnakça ve İngilizce kitap olarak yayınlandı. Proje koordinatörlüğünü Uğur Erdem Ürer’in yürüttüğü, sanat yönetmenliği ve solistliğini Burhan Kul’un üstlendiği, Güzin Değişmez’in solist olarak yer aldığı proje; ülkemizin önemli bestekâr ve saz sanatçılarını bir araya getirdi. Alâeddin Yavaşca, Tevfik Soyata, Şentürk Deveci ve Zeki Atkoşar’ın yanında Derya Türkan, Muhammed Ceylan ve Sercan Erenler de beste ve enstrümanlarıyla projede yer aldı.

BOSNA HERSEK’İN FATİH’İ

Fatih Sultan Mehmet’in iç dünyasını yansıttığı, insana ve doğaya bakışına dair birçok ayrıntının bulunduğu şiirleri, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kültür alışverişine de katkı sunacak. Bosna’nın fethi ardından yürüttüğü hoşgörü politikasıyla Bosna Hersek halkı için ayrı bir yerde duran Fatih Sultan Mehmet’in şiirleri iki ülkenin sanat gündemine alınarak, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağı perçinleyecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin desteğiyle İstanbul ve Bosna Hersek’te yapılacak konserlerde, proje kapsamında hazırlanan albüm ve kitap dinleyicilere hediye edilecek. Konser, 7 Eylül 2017 tarihinde saat 20.30’da Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’de gerçekleştirilecek.