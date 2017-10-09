Necip Fazıl'a uluslararası nitelik

Bundan dört yıl önce verilmeye başlanan ve ilk günden bu yana edebiyat dünyasında büyük merakla beklenen Necip Fazıl Ödülleri 2017’nin kazananları belli oldu. Necip Fazıl Şiir Ödülü’nün bu yılki sahibi son dönemde adından sıkça söz ettiren Ahmet Murat oldu. Hikaye Ödülü ise hikayeleri kadar kuramsal kitaplarıyla edebiyat dünyasının en üretken isimleri arasında yer alan Necip Tosun’a, Fikir Araştırma Ödülü Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasında önemli katkıları olan N. Ahmet Özalp’e layık görüldü.Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden ‘İlk Eserler’ dalında Necip Fazıl Ödülü’ne layık görülen iki isim; Emre Ergin ve Betül Nurata oldu. 2017 Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün sahibi ise Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Teoman Duralı oldu.

BOSNA HERSEK’E ÖDÜL

Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla verilen Necip Fazıl Ödülleri bu yıl ilk kez uluslar arası nitelik kazandı. Bu kapsamda ihdas edilen ‘Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü’nin ilk sahibi ise Bosna Hersek’in sembol isimlerinden biri olan yazar şair Cemalettin Latic oldu.

Ödüller, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında M. Fatih Andı, Turan Karataş, Osman Konuk ve Hicabi Kırlangıç’tan oluşan jüri heyeti tarafından gerekçeli kararlarıyla açıklandı.Bu yıl, altı ayrı dalda yedi kişiye layık görülen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine törenle verilecek. Törenin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

ŞİİR ÖDÜLÜ

AHMET MURAT