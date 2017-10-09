Necip Fazıl'a uluslararası nitelik
Star Gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla verilen Necip Fazıl Ödülleri dördüncü yılında... Türkiye’nin önde gelen sanat ve fikir adamlarının belirlendiği Necip Fazıl Ödülleri bu yıldan itibaren uluslararası statü kazandı.
- BEDİR ACAR
Bundan dört yıl önce verilmeye başlanan ve ilk günden bu yana edebiyat dünyasında büyük merakla beklenen Necip Fazıl Ödülleri 2017’nin kazananları belli oldu. Necip Fazıl Şiir Ödülü’nün bu yılki sahibi son dönemde adından sıkça söz ettiren Ahmet Murat oldu. Hikaye Ödülü ise hikayeleri kadar kuramsal kitaplarıyla edebiyat dünyasının en üretken isimleri arasında yer alan Necip Tosun’a, Fikir Araştırma Ödülü Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasında önemli katkıları olan N. Ahmet Özalp’e layık görüldü.Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden ‘İlk Eserler’ dalında Necip Fazıl Ödülü’ne layık görülen iki isim; Emre Ergin ve Betül Nurata oldu. 2017 Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün sahibi ise Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Teoman Duralı oldu.
BOSNA HERSEK’E ÖDÜL
Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla verilen Necip Fazıl Ödülleri bu yıl ilk kez uluslar arası nitelik kazandı. Bu kapsamda ihdas edilen ‘Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü’nin ilk sahibi ise Bosna Hersek’in sembol isimlerinden biri olan yazar şair Cemalettin Latic oldu.
Ödüller, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında M. Fatih Andı, Turan Karataş, Osman Konuk ve Hicabi Kırlangıç’tan oluşan jüri heyeti tarafından gerekçeli kararlarıyla açıklandı.Bu yıl, altı ayrı dalda yedi kişiye layık görülen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerine törenle verilecek. Törenin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
ŞİİR ÖDÜLÜ
AHMET MURAT
Şair Ahmet Murat ilk kitabı ‘Kaf ve Rengi’ ile modern Türk şiiri içinde yerini almış, sonraki eserleriyle de genç kuşakları etkileyen yeni bir saf şiirin temsilcisi olmuştur. Şiirleri bir bütün olarak, hakikatin modern dünyayla karmaşık ilişki ve çelişkileri etrafında gelişir ve sürekli bir saflaşma özelliği gösterir. Ahmet Murat, modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem de modern şiir birikimine yaslanarak özgün eserler ortaya koyması dolayısıyla Necip Fazıl Şiir ödülünü almaya hak kazanmıştır.
HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ
NECİP TOSUN
Necip Tosun 1983’ten bu yana, hikâye ve edebiyat meseleleri üzerine kaleme aldığı yazılarını çeşitli edebiyat dergilerinde sürdürdü. Hikâyelerinde geleneğe yakın duran temalarla şiirsel bir anlatım peşinde olan Tosun, olay ve diyalogların en aza indirgendiği bilinçaltı tekniğinin önemsendiği bir hikâye inşa etti. Çağdaş Türk öykücüleri ve modern öykünün meseleleri üzerine değerli araştırma ve incelemeleri de bulunan
Necip Tosun hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülüne layık görülmüştür.
FİKİR ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
N. AHMET ÖZALP
Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasında önemli katkıları olan N. Ahmet Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerinin yeniden neşri konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Refik Halid Karay’ın eserlerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi adlı eseri hem edebiyat hem de kültür tarihimiz açısından değerli bir çalışmadır. Ahmet Özalp, kültür ve edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.
ULUSLAR ARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ
CEMALETTİN LATİC
Bu yıl ilk kez verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Bosna Hersekli kültür insanı, yazar Cemalettin Latic’e verilmiştir. Yakın dönemde Avrupa’nın ortasında yaşanan Bosna Hersek savaşında bir milletin acılarının uluslararası edebi kamuoyuna taşınmasında önemli katkıları olan Latic, aynı zamanda Bosna Hersek milli marşının da yazarıdır. Ülkesinin kurucu lideri Aliya İzzetbegovic ile yakın çalışma arkadaşı olan Latic, Sirebrenitsa Cehennemi adlı kitabıyla savaşın yıkımlarını unutulmamak üzere kayıtlara geçirmiştir. Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Cemalettin Latic, Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl ilki verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştür.
İLK ESERLER ÖDÜLÜ
BETÜL NURATA
Günlük hayat tecrübelerimize açtığı geniş pencere ve hayatımızı dolduran nesnelere yüklediği taze anlam alanlarıyla yeni bir anlatımın ve öykü dilinin habercisi olan
Betül Nurata, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.
İLK ESERLER ÖDÜLÜ
EMRE ERGİN
Yayınlanan ilk üç kitabıyla edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yapan Emre Ergin, roman yazma tekniği hususunda cesur denemeleriyle dikkat çekti. Kişi/tip oluşturmada bulgucu zekâsı, ‘Beş Kere Halil’ romanıyla hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Emre Ergin layık görülmüştür.
SAYGI ÖDÜLÜ
TEOMAN DURALI
Prof. Dr. Teoman Duralı; ‘Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu’, ‘Çağdaş Küresel Medeniyet’, ‘Biyoloji Felsefesi’ ve ‘Sorun Nedir?’ gibi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğu için Necip Fazıl Saygı ödülüne layık görülmüştür.
ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLECEK
Türk edebiyat ve düşünce hayatının zirve isimlerinden Necip Fazıl’ın kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen Necip Fazıl Ödülleri önmüzdeki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
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