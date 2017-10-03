Nina Dobrev: Büyük risk almak istedim

2009 yılında yayınlanmaya başlayan ve hala devam eden Vampir Günlünkleri'nde Elena Gilbert ve Katherine Pierce karakterlerini canlandıran Nina Dobrev diziden ayrılışı hakkında konuştu.

"AKSİNİ ISPAT ETMEK İSTEDİM"

Rogue dergibinin 7. sayısına kapak olan 27 yaşındaki oyuncu "Büyük riskler almayı her zaman istedim. Diziye 20 yaşımda başladım. Genç bir kızı canlandırıyordum. Bu diziyle büyüdüm. Ama 27 yaşıma geldim ve yeni bir şey yapmaya hazırdım. Hayatım boyunca sadece bu rolü oynayabileceğimi düşünenlere aksini ıspat etmek istedim" dedi.