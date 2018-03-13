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Nuh’un Gemisi’ndeki foto muhabiri Ara Güler

Yönetmen-yazar Cem Sertesen ve fotoğrafçı Ara Güler, “5. CNR Kitap Fuarı”na konuk oldu.

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Sertesen, Okur Kitaplığı standında 3 gün önce okuyucuyla buluşan “Nuhun Gemisi” adlı kitabını Ara Güler ile birlikte imzaladı. Sertesen, eseri, 22  yılda tamamladığı aynı adlı belgesel filmden yola çıkarak hazırladığını söyledi. Sertesen, Ara Güler’in çektiği fotoğrafların eşlik ettiği kitabın, harita mühendisi İlhan Durupınar’ın 1959’da Doğubayazıt’ta keşfettiği ve Nuh’un Gemisi olarak iddia edilen oluşumun hikayesini anlattığını belirtti.  

USTA’NIN GÖZÜNDEN

Nuh’un gemisinin izinin olduğu mekanı Ara Güler, kendisine tahsis edilen prıpır uçakla, 1962 yılında fotoğraflamış ve söz konusu fotoğraflar dünyanın en önemli dergilerinde yayınlanmıştı. Böylelikle bölge büyük bir üne kavuşmuş, dünyadaki araştırmacılar bu mekanı araştırmak için sıraya girmişti. Bu çekim hikayesi ile alakalı olarak Ara Güler ile yapılan röportaj da ‘Nuh’un Gemisi’ adlı kitapta yer alıyor.

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