Oscar’ın yabancıları İstanbul Modern’de
Oscar heykelciği yarışı öncesi yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki bugünden itibaren İstanbul Modern Sinema’da izleyici ile buluşacak.
Oscar yarışında öne çıkan yapımlara yer veren seçki, 12-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Programdaki beş film, “Yabancı Dilde En iyi Film” kategorisinde adaylığa yükselerek son dokuza kaldı: İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı; İran adayı Satıcı, Almanya adayı Toni Erdmann, Danimarka adayı Mayın Ülkesi ve Kanada adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu İstanbul Modern’de gösterileceklerrasında.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.