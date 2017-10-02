Osmanlı Hanedan Türbeleri’ne yeni basım

İlk kez 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nca basılan kitap, bu kez genişletilmiş baskısıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura sunuldu. “Osmanlı Hanedan Türbeleri”, Prof. Dr. Hakkı Önkal tarafından bir yıl süren titiz bir çalışmayla 21 türbenin daha eklenmesi suretiyle genişletilerek gözden geçirildi ve görselleri renkli olarak yeniden çekildi. Türk mimarlık tarihi açısından bir başucu eseri olan Osmanlı Hanedan Türbeleri 600 sayfalık hacmi ve iyi kağıda kaliteli baskısıyla da dikkat çekiyor. Kitap, daha önce dağınık şekilde kısmen çalışılmış olan hanedan türbelerini toplu bir şekilde ele alan ilk kaynak olması ve Osmanlı dönemi anıt mezarlarıyla ilgili bütüncül bir yaklaşım sunmasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Eserde, Osmanlı döneminin mezar anıtlarından kesitler sunularak türbelerin inşa dönemlerine ait mimari yenilikler ve gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınıyor.