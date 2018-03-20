Osmanlı mirasının 'açık hava müzesi' Prizren

Kosova'nın güneybatısında bulunan Prizren şehri, farklı medeniyet ve dinlerin kültürel değerlerini yansıtan ender Balkan şehirleri arasında yer alıyor.

Balkanların ve Kosova'nın en güzel şehirlerinden Prizren, "müze şehri" ya da "açık hava müzesi" olarak da adlandırılıyor.

Zengin kültürel ve tarihi eserleri barındıran Prizren'de, çoğu Osmanlı döneminden kalma camiler, köprüler, hamamlar ve çeşmeler yer alıyor.

Sinan Paşa Camisi

Prizren Kalesi altındaki Şadırvan Meydanı'nda bulunan Sinan Paşa Camisi, 1615 yılında Osmanlı idaresinde önemli bir mevkiye ve seçkin kişiliğe sahip Sinan Paşa tarafından inşa edildi.

Sinan Paşa Camisi'nin şehir merkezindeki konumu, inşa ediliş şekli, kullanılan malzeme ve zengin iç süslemeleriyle şehrin en karakteristik eserleri arasında listenin başını çekiyor.

Ön kısmında çeşme bulunan kare şeklindeki caminin arka kısmında ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) inşa edilen, özellikle yaz aylarında birçok yabancı ve yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği bir alan mevcut.

Emin Paşa Camisi

Prizren'in merkezinde bulunan Osmanlı döneminden kalma önemli camilerden biri de Prizren Sancak Beyi Emin Paşa tarafından 1831 yılında inşa edilen Emin Paşa Camisi.

Cami duvarlarında mavi rengin hakim olduğu motifler ve farklı desenli çizimler göze çarpıyor. Caminin bahçesinde ise Emin Paşa'nın kabrinin yanı sıra eski mezarlar bulunuyor.

Gazi Mehmet Paşa Camisi ve Hamamı

Emin Paşa Camisi'nin yakınlarında, halk arasında "Bayrak Camisi" olarak da bilinen Gazi Mehmed Paşa Camisi yer alıyor. Arnavut Prizren Birliği Müzesi içinde bulunan cami 1573 yılında Gazi Mehmet Paşa tarafından inşa edildi.

Prizren şehir merkezinde, cami ile aynı ismi taşıyan Gazi Mehmet Paşa Hamamı, 1563-1574 yılları arasında farklı taş ve tuğlalar kullanılarak inşa edildi.

Hamam, 2000 yılından beri farklı kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği bir galeri olarak hizmet veriyor.