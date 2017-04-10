Osmanlı’da darbeler, ihanetler, isyanlar

Gazeteci-yazar Gürbüz Azak’ın kaleme aldığı ‘Osmanlıda Darbeler, İhanetler, İsyanlar’ adlı kitap işte tüm bu süreçleri topluca ele alan bir eser. Mihrabad Yayınları’ndan 2. baskısı yapılan kitapta, Osmanlı tarihi boyunca meydana gelen darbe, ihanet ve isyan hareketleri anlatılıyor. Bu teşebbüslerin sonuçları ve padişahları devirmek isteyenlerin akıbetleri gözler önüne seriliyor. Bugünü daha iyi anlayabilmek için, dünü bilmek ve anlamak gerekiyor.

İSTİKLALDEN İSTİKBALE

Aynı yayınevinden çıkan İstiklalden İstikbale adlı kitap ise Mehmet Nuri Yardım imzası taşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden hareketle tarihe düşülen notlar var kitapta. Denemelerden oluşan eser, millet ve devlet, kültür ve terör, birlik şuuru, vatan temaları üzerinde şekilleniyor. Kimi zaman tarihi olaylardan referansla bugüne bakılırken, kimi zaman da bugünün Türkiye’sini yarınlara taşıyacak olan mefkureler edebi bir lezzetle anlatılıyor.

YARIM AŞKLAR ÜLKESİ

Mihrabad’dan çıkan bir başka kitapta ise Çerkez Hasan’dan Ömer Halisdemir’e vatana adanmış kahramanlar anlatılıyor. ‘Yarım Aşklar Ülkesi adını taşıyan kitap ise bir 15 Temmuz romanı; Harun Çolak kaleme almış. Murat Başaran’ın ‘Ben Osmanlıyım’ı, Dr. Yusuf Ekinci’nin Ahilik’i, Sara Gürbüz Özeren’in ‘Uyanış 15 Temmuz 2016’ adlı kitapları da yine aynı yayınevinden çıkanlar arasında.