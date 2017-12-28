‘Patates’ oyunu seyirciyle buluştu

Ahu Türkpençe’nin kaleme aldığı ve başarılı oyuncu Orçun İynemli’yle birlikte oynadığı “Patates”, Gergedan Yapım tarafından Torun Center Artı Sahnede tiyatro severler ile buluştu.

ROLÜ İÇİN 35 KİLO ALDI

Gergedan Yapım’ın 2017 sezonunun yeni projelerinden biri olan “Patates”, aşkın ve intikamın en komik halini tiyatro sahnesine taşıyor. Ahu Türkpençe ve Orçun İynemli'nin birlikte oynadıkları tek perdelik komedi oyunu ‘Patates’in, Artı Sahne Mecidiyeköy’de prömiyeri gerçekleştirildi.

Sürpriz finali ve oyuncuların performansıyla seyircilerden büyük alkış alan oyunda Türkpençe, rolü gereği kilolu bir kadını canlandırmak için özel hazırlanan kıyafetlerle 35 kilo aldı.