Salon sayısı arttı, seyirci düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2016”yı yayımladı. Buna göre, seyircisi sayısı söz konusu dönemde yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 8,9 azalarak yaklaşık 29 milyon kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3,7 artarak 26.5 milyon kişiye çıktı.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5,4 artarak 2 bin 483 oldu.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 8,7 artarak 53 bin 443’e yükseldi. Gösterilen yerli film sayısı ise yüzde 5,3 artarak 22 bin 642 olurken, yabancı film sayısı yüzde 11,4 artarak 30 bin 801 olarak gerçekleşti.