Salon sayısı arttı, seyirci düşüşte
Yerli filmler seyirci kaybetti. Türkiye genelinde sinema izleyicisi geçen yıl, bir önceki yıla göre 3.3 azalarak 55 milyon kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2016”yı yayımladı. Buna göre, seyircisi sayısı söz konusu dönemde yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 8,9 azalarak yaklaşık 29 milyon kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3,7 artarak 26.5 milyon kişiye çıktı.
Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5,4 artarak 2 bin 483 oldu.
Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 8,7 artarak 53 bin 443’e yükseldi. Gösterilen yerli film sayısı ise yüzde 5,3 artarak 22 bin 642 olurken, yabancı film sayısı yüzde 11,4 artarak 30 bin 801 olarak gerçekleşti.
Tiyatro seyircisi arttı
Tiyatro salonlarında oynayan eser sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 13,8 artarak 7 bin 766’ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre yüzde 13,8 arttı. Tiyatro seyircisi sayısı 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezonuna göre yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762 oldu.
YEDİ İLDE SİNEMA SALONU YOK
Sinema salonu bulunmayan il sayısı 2016 yılında 7 olarak kaydedildi Bu iller Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.
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