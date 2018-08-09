Şair ve yazar Erdem Bayazıt aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu. Bir neslin ağabeyi olarak gündeme geldi. Devletin pek çok kurumunda memurluk vazifelerinde bulundu. Mavera Dergisi ve Akabe Yayınevi’nin yönetimini üstlendi. Mavera, Yedi İklim, Edebiyat gibi dönemin önemli dergilerinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. Türk şiirinde ölüm ve tabiat temasını ustaca işleyen şairlerden biri olan Bayazıt, 1960 sonrası İslamcı akımın şiirdeki en mühim damarlarından biri olarak tanındı. Memleket sevdası ve İslam dünyasının problemleri onun şiirinin ana damarını oluşturdu. Bir dönem Anavatan Partisi’nde siyaset yaptı. Ama biz onu hep şair, yazar ve ağabey olarak tanıdık. Yeni kurulan Ketebe Yayınları, Erdem Bayazıt’ın külliyatını basmaya başladı. Bu külliyatı yayına hazırlayan Hüseyin Yorulmaz’la konuştuk.

-Erdem Bayazıt külliyatı nasıl doğdu?

Erdem Bayazıt hayattayken çok kitap yayınlamadı. Şiir kitabı olan “Sebeb Ey” ile “İpekyolu’ndan Afganistan’a” kitapları çıkmıştı. Merhum Cemil Çiftçi de, Erdem Bayazıt’ın gazete köşelerinde kalmış yazılarının çoğunu bir araya getirmişti. Topladığı yazıları sistematik olarak düzenleme fırsatı bulamamış, birkaç yıl önce vefat etmişti. Biz bu yazılara diğer eksik yazıları ve dergi köşelerinde kalmış yazıları da ilave ettik.

-Külliyatta neler var?

İlk kitap İpekyolu’ndan Afganistan’a geçen nisan ayında çıktı. İkincisi olan Sana Bana Vatanıma Dair Konuşmalar ise bu günlerde piyasada.

-Kaç röportaj var kitapta ve içerikleri neler?

Kitapta, Bayazıt’ın ömrünün son 25 yılında yapılmış 25 konuşma yer alıyor. Bunları biz iki ana başlık altında topladık: 1) Şiir, Kültür ve Edebiyat Üzerine, 2) İslâm Dünyası ve Siyaset Üzerine. Gerçekten de bu iki başlık onun tüm konuşmalarını özetler niteliktedir. İlk bölümde Bayazıt Müslümanların kültür ve edebiyata bakışını anlatır. Türk şiiri ve kendi şiiri hakkında sorulan sorulara detaylı bir şekilde cevap verir. Erdem Bayazıt hiç şüphesiz usta bir şair ve sanatçıdır. Bugüne kadar bu yönüyle yaşamış ve bundan böyle de daha çok sanatçı yanıyla anılacaktır. Erdem Bayazıt İslâm dünyasındaki Müslümanların sorunu ve siyaset üzerine de kafa yormuş aydın bir kimsedir. Bir grup arkadaşıyla İran ve Pakistan üzerinden Afganistan içlerine kadar giderek cephe hattından mücâhitlerin durumu ile ilgili bizzat birinci elden haberler yaparak ve film çekerek bunu dünyaya duyurmuştur. 1987 yılından sonra Turgut Özal’ın partisinde siyaset yapmış ve zaman zaman eleştirilmiştir. Bu kitapta yer alan konuşmalarda da bunu görmek mümkün. Bu tür sorulara sıklıkla muhatap olan Bayazıt hiç kızmaz, siyaseti davasının emrinde bir alet olarak görür.

-Külliyattan başka hangi kitaplar çıkacak?

Bir sonraki kitap, sanat ve edebiyat yazılarından meydana gelen Kelimenin Dirilişi olacak. Gazetelerde İslam dünyasının sorunları üzerine, kültür üzerine, gelişme ve kalkınma konularında, Müslümanların sorunları üzerine ve sair konularda kaleme aldığı yazılardan da üç kitap çıkacak. Bir de rahmetli Kenan Seyithanoğlu ile birlikte Erdem Bayazıt’a Armağan kitabını hazırlamıştık 2011’de. Oradan da bir iki kitap çıkabilir. Şiirleri ile beraber dokuz kitap.