Sarsılmaz bir ahlakın yazarı Aymatov

Elveda Gülsarı, Gün Uzar Yüz Yıl Olur, Beyaz Gemi, Selvi Boylum Al Yazmalım ve daha niceleri… Kırgızistan edebiyatının dünya edebiyatına armağanı olan yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yılı dolayısıyla İstanbul’da bir toplantı yapıldı. Türkiye Yazarlar Birliği, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Ana Direktörü Büyükelçi Veniamin Popov TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov, yazarlar ve sanatçılar katıldı. Toplantıda söz alan IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, 2008 yılında hayatını kaybeden Kırgız yazar Aytmatov’un, eserlerinde bölgesinin kültürel, sosyal yapısını ve mirasını, ortak hafızasını hayata geçirdiğini söyledi. TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Cengiz Aytmatov’un ortak kültürel birikimleri, masalları ve hikayeleri kelimelere ve kavramlara dönüştürerek derin felsefi tahliller yaptığını ifade etti.

IRCICA’da gerçekleşen Cengiz Aytmatov toplantısına çok sayıda yazar katıldı.

‘MODERN MANKURTLAR İSTİYORLAR’

Yazar D. Mehmet Doğan, Cengiz Aytmatov’un dünya literatürüne kazandırdığı ve hala öneminden, işlevinden bir şey kaybetmemiş olan “mankurt” kavramını tahlil etti. Doğan, “Mankurtlaştırma kavramı aslında tüm sömürülen dünya için söz konusu. Sömürgeciler sadece kendilerine itaat eden, emirlerini anlayan bir insanlık istiyor. Biz düşünelim, biz yapalım, diğerleri bize hizmet etsinler diye düşünüyorlar ‘ şeklinde konuştu. Dünyada insanların zihnini daraltmak için yapılan çeşitli ameliyelerin olduğunu dile getiren Doğan ‘Harf devrimi, kelimelere müdahale mankurtlaştırmanın bizdeki tezahürleridir ve biz millet olarak bunu yaşadık’ dedi. Esas olanın mankurtlaşmanın zeminlerini kurutmak olduğunu dile getiren Doğan, ‘İrademizin sahibi olacağız, hür düşüneceğiz. Gerektiğinden karşı koyma hakkımızı kullanacağız” diye konuştu.

Cengiz Aytmatov toplantı bildirileri Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde basılacak kitapta bir araya getirilecek ve 2018 yılı içinde okuyucularla buluşacak.