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Şehit Fethi Sekin unutulmayacak

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in anısına eser bestelendi.

  • MUAMMER  BAŞKAN
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Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, ünlü Rus müzisyen Alexander Rudin’in şef ve solist olarak yer aldığı bir konser verdi. Programının ilk bölümünde, besteci, Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Mehmet Can Özer’in, 5 Ocak 2017’de İzmir’de yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in anısına ithafen bestelediği “Incubus” isimli eseri de ilk kez seslendirildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan ücretsiz konserde, Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının Genel Müzik Direktörü ve Onursal Şefi de olan Rus Devlet Sanatçısı dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Alexander Rudin, orkestra şefi ve solist olarak yer aldı. Glazunov, Wielhorsky, Şostakoviç gibi Rus bestecilerin eserlerinden oluşan program, Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Özer’in bestelediği “Incubus” (Kabus) başlıklı dünyada ilk kez seslendirilecek olan eseri ile başladı.

ŞEHİDİN ANISINA İTHAF

Geleneksel müzik unsurlarını elektroakustik müzikle birleştiren, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödülü bulunan, besteci, akademisyen Doç. Dr. Mehmet Can Özer, Incubus (Kabus) isimli eseri, şehit polis memuru Fethi Sekin’in anısına ithafen, yaşanılan bu günleri unutmamak amacıyla bestelediğini belirtti. 

 

 

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