‘Sevmek Güzel meslek/Ama zor/Can dayanıyor/Dayanmasına Ama yürek/Gitti gidecek’ diyordu bir dizesinde şair, ressam ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu. Anadolu sevgisini nakış nakış eserlerine yansıtan usta sanatçı Eyüboğlu’nun retrospektiflerinden oluşan bir sergi İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Günümüze kadar hazırlanan en kapsamlı Bedri Rahmi Retrospektifi, bugün Folkart Gallery’de ziyarete açılıyor. Sergiye, Eyüboğlu’nun yukarıdaki dizelerinden ilhamla “Sevmek Güzel Meslek Reis” ismi verildi. Yakın dostlarına ‘Reis’ diye hitap eden ve aynı karşılıkla ‘Reis’ diye çağırılan Eyüboğlu’nun ilk kez sergilenecek eserlerinin de yer aldığı organizasyonda, sanatçının hayatından kesitler sunan mektuplar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objelerin yanı sıra çeşitli sanat dallarından 200 eser ile 18 dakikalık kısa bir belgesel yer alacak. Sergide Eyüboğlu’nun kendisine hitaben “Karadut” şiirini yazdığı Mari Gerekmezyan’ı resmettiği eserlerle Gerekmezyan’ın yaptığı Bedri Rahmi büstü de sergilenecek. Küratörlüğünü İbrahim Örs ve Hanefi Yeter’in yaptığı sergi, 12 Mart’a kadar İzmir Folkart Gallery’de ücretsiz olarak gezilebilecek.

İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: Ustaların ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerine Folkart Gallery’de ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz.dedi.