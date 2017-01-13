Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sevmek güzel meslek reis

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı retrospektiflerinden oluşan “Sevmek Güzel Meslek Reis” sergisi, bugün İzmir Folkart Gallery’de ziyarete açılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Sevmek Güzel meslek/Ama zor/Can dayanıyor/Dayanmasına Ama yürek/Gitti gidecek’ diyordu bir dizesinde şair, ressam ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu. Anadolu sevgisini nakış nakış eserlerine yansıtan usta sanatçı Eyüboğlu’nun retrospektiflerinden oluşan bir sergi İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Günümüze kadar hazırlanan en kapsamlı Bedri Rahmi Retrospektifi, bugün Folkart Gallery’de ziyarete açılıyor. Sergiye, Eyüboğlu’nun yukarıdaki dizelerinden ilhamla “Sevmek Güzel Meslek Reis” ismi verildi. Yakın dostlarına ‘Reis’ diye hitap eden ve aynı karşılıkla ‘Reis’ diye çağırılan Eyüboğlu’nun ilk kez sergilenecek eserlerinin de yer aldığı organizasyonda, sanatçının hayatından kesitler sunan mektuplar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objelerin yanı sıra çeşitli sanat dallarından 200 eser ile 18 dakikalık kısa bir belgesel yer alacak. Sergide Eyüboğlu’nun kendisine hitaben “Karadut” şiirini yazdığı Mari Gerekmezyan’ı resmettiği eserlerle Gerekmezyan’ın yaptığı Bedri Rahmi büstü de sergilenecek. Küratörlüğünü İbrahim Örs ve Hanefi Yeter’in yaptığı sergi, 12 Mart’a kadar İzmir Folkart Gallery’de ücretsiz olarak gezilebilecek. 

İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ 

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: Ustaların ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerine Folkart Gallery’de ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Tüm İzmirlileri bekliyoruz.dedi.

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Van Gölü’nde batık bir gemi bulundu

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Yaptığı tasarım sosyal medyayı salladı

Osmanlı tarihinin en görkemli zaferleri

Osmanlı tarihinin en görkemli zaferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA