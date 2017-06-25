Şiirde Yan Tesir etkisi

Okuyucuları Hüseyin Akın’ı etkileyici kitap isimleri ve buluşçu yazı başlıklarıyla tanırlar. Sanatla oyunu birleştiren, ironiyi yerli yerinde kullanan, kelimeleri tersyüz etmekte hünerli bir şairden bahsediyoruz. Belki bu yüzden Akın’ın yeni şiir kitabına ‘Yan Tesir’ adı oldukça yakışmış. Zira tesiri okuduktan sonra da uzun süre devam eden dizeler var kitapta.

Şule Yayınları’ndan çıkan Yan Tesir kitabında yer alan şiirler çeşitli edebiyat dergilerinde yer almış son beş yılın şiirleri. Bir kısmı yeni hece ya da serbest hece diye isimlendirilen özellikte şiirler iken, diğer bölümü, uzun soluklu serbest modern söyleyişlerin izini sürüyor.

ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Hüseyin Akın’ın şiirlerinde dikkat çeken nokta, en karmaşık duyguyu bile en sade ve rahat bir şekilde söyleyebilme marifetine sahip olması. Akın’ın şiirlerinde bir başka önemli nokta, şairin her kitabında çıtayı biraz daha yukarıya taşıyor olması. Akın, ilk kitabından (Sevmek Karanfil ve Kiraz) Yan Tesir’e kadar düzeyi artan bir irtifa kazanıp kendi şiirinin kozasını ustalıkla örmeyi başarıyor. İki bölümden oluşan Yan Tesir’in birinci bölümü, ‘HüseynÎ Şiirler” adı etrafında bir araya getirilmiş. Bu bölümdeki şiirler hem adını aldığı makama hem de şairin içinde bulunduğu duruma denk düşen şiirler. Oldukça sade, tasannudan azade, kıvrak ve günlük dilin teğet geçtiği sahnelerle buluşturuyor okuyucusunu.

TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF ŞİİR

“Türkçe Sözlü Hafif Şiir” adını alan ikinci bölüm, içerisinde yer yer sosyal mesajları da barındırıyor. Yan Tesir kitabıyla Hüseyin Akın şiirinin sadece tesir alanını değil, aynı zamanda deneme ve hikaye gibi başka alanlara da tesir edebilen yan tesir gücünü de görmüş oluyoruz. Hüseyin Akın’ı Hüseyin Akın yapan şey bu geçişlilik olsa gerek.

“Sevgili babacığım ne çok şiir yazmadın

Uyanmasın acılar, düşler ürkmesin diye

Ben ki hayattan düştüm kime çektimse böyle

Gelmeseydim dünyaya o kadar kırılmazdım

Bu yüzden seviyorum her şeyi ölesiye.”