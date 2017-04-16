Sinemanın seyirciyle bağı koptu

“Sinemayı kişiselleştirdik, kendimizden başkasının anlamasının bile imkansız hale dönüştüğü bir noktaya geldik.” sözleriyle Türk sinemasının seyirciyle arasındaki bağın koptuğuna dikkat çeken Nazif Tunç, “1960 ile 1970’ler arasındaki sinemayı da çözmek zorundayız. Nasıl bir dil kuruldu da Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim, Birleşen Yollar gibi filmlerle herkese ulaştı bu sinema? Oradaki dile, anlatım biçimine, dramaturjiye tekrar bakmak lazım.” dedi.

15 TEMMUZ’LAR OLMASIN DİYE

Genç nesillerin bu ülke için verilen mücadeleleri anlayabilmesi, 15 Temmuzlar, 12 Eylüllerin bir daha yaşanmaması için romana ve sinemaya ihtiyacımız olduğunun altını çizen Tunç, “Gaflete düşmeden, uyutulmadan diri olmamız için bu işlerin yapılması gerekiyor” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gösteri Sanatları Akademisi’nde bir söyleşide konuşan yönetmen Nazif Tunç, Kur’an-ı Kerim’de 32 tane hayvan ismi geçtiğini, bunlardan altı tanesinden esinlenerek birer film yapmak istediğini söyledi. Tunç, bunun ilk halkasının ise yakında çekimlerine başlayacağı ‘Karınca’ filminin olacağını söyledi.

Karınca filminin çıkış noktasının da Neml suresi olduğunu kaydeden Tunç, yeni projesinin konusunu şöyle özetledi: “Karınca (Neml) suresinin 17. 18. ayetinde Allah bize karıncayı bambaşka bir örnek olarak veriyor. Telaşlı, tedirgin, korkak, öldürülmekten çekinen, yuvası dağılmak üzere olan bir hayvan olarak gösteriyor. Ben bunu aldım ve günümüzde bir canlı bombanın haline dönüştürdüm. Karınca bizim filmimizde canlı bomba adayı olan bir kız oldu. Bilmeden, iyilik olsun diye kızı patlayacağı yere getiren bir adamın o kızı yani o karıncayı tekrar yuvasına, esenliğine kavuşturmak için hayatını feda etmesi üzerine bir hikaye kurduk.” diyerek özetledi.